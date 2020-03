Mafalda Castro, uma das influencers de grande destaque em Portugal, fez uma publicação na sua conta de Instagram onde refletiu sobre a fase menos boa por que o mundo está a passar.

"Boa altura para percebermos que nada gira à nossa volta. Com o mundo a mudar não quero por enquanto partilhar as fotos do meu look por aqui. Vamos aproveitar o melhor desta situação horrível. O mundo diz-nos para abrandarmos com tudo. E vamos abrandar com tudo, juntos. Tenho a sorte de poder trabalhar de casa e de não estar sozinha. A quem não tem essa sorte, ou quem tem que nos informar, aos médicos, a quem trabalha nos supermercados... obrigada", sublinhou.

Eis a publicação:

