É comum vermos as crianças do clã Kardashian a desfilar com peças de alta costura e a mais recente 'mini estrela' a dar nas vistas foi a pequena True, de dois anos, filha de Khloé Kardashian e do jogador de NBA Tristan Thompson.

A socialite deu a conhecer imagens da menina nas quais esta surge vestida com um adorável modelito da Burberry, com o padrão clássico da marca - uma peça que custa 320 dólares, cerca de 270 euros.

A combinar, não faltaram uns vistosos óculos de sol em formato de lábios... e a atitude digna de uma diva.

Ora veja.

