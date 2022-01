Depois de na semana passada ter revelado que testou positivo à Covid-19, Sofia Ribeiro voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para atualizar os seguidores.

"Tenho tido altos e baixos, de um modo geral nada de especial. É tudo suportável, mas tenho tido alturas em que estou com mais dores no corpo, outras em que me dói um bocadinho mais a garganta, outras mais a cabeça, outras o nariz todo entupido como é o caso. Não respiro pelo nariz neste momento, mas está tudo bem", contou.

A atriz destacou também que tem recebido muitas mensagens a desejar-lhe as melhoras e quis agradecer esse carinho. Além disso, deixou uma palavra a todos os que estão também em casa a recuperar da Covid-19. "Muita gente me tem escrito a dizer que também está em casa com o sacana do bicho", afirmou.

Neste momento, enquanto está em isolamento em casa, Sofia Ribeiro tem aproveitado para "fazer coisas que estão pendentes e trabalha a partir de casa". "E ter paciência que isto passe rápido", desabafou.

Nas publicações que fez na rede social esta segunda-feira, 3 de janeiro, Sofia Ribeiro contou que ainda não foi contactada por não ter médico de família.

"Isto também está tudo muito confuso, estou não sei quanto tempo à espera de feedback para perceber afinal quantos dias é que tenho que ficar em casa, quando é que tenho alta. Não tenho sido muito esclarecida no que diz respeito à linha de apoio, estou a tentar perceber quais são os próximos passos. Não se sabe se são sete, dez ou 14 dias. Nada está definido, e depois como não tenho médico de família destinado, tenho que aguardar que me contactem. A verdade é que até agora ninguém me contactou", disse.

"Mas seguimos esperando respostas. O importante é estar bem, felizmente estou. Dentro do género, está tudo bem. Já tive gripes bastante piores. E é isto", rematou.

