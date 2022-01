Infetada com Covid-19, Fernanda Serrano tem esta segunda-feira motivos para sorrir. Estreia esta noite a novela 'Quero é Viver', da TVI, que conta com a participação da atriz.

"Se hoje é um grande dia! É pois! Vai estrear aquela que será a razão para nos encontrarmos todos logo à noite e todas as noites a seguir", começou por escrever na sua página de Instagram.

Sobre os motivos que a deixaram apaixonada pela história, a atriz explicou: "Esta novela fala de nós, mulheres! Dos nossos universos, dúvidas, medos, sonhos, dos nossos desejos e angústias. De não ter ou ter a coragem de dizer basta. De dizermos que não queremos mais. De decidirmos ser felizes até ao último sopro. De nunca se achar tarde para nada. De não desistirmos de nada. Ou de desistirmos de tudo e recomeçarmos do zero! Fala de amor, de paixão. De humor e loucura. De desilusão e de coragem. Fala de tudo aquilo de que a vida é feita! De pessoas. [...] Dá-nos que pensar e olhar para nós e para as nossas vidas de uma outra forma".

O texto de Fernanda Serrano acompanha uma série de imagens em que aparece com outros elementos do elenco, como Diogo Infante, Rita Pereira, Joana Seixas e Sara Barradas.

Leia Também: Com Covid-19, Fernanda Serrano é surpreendida pelo namorado no Ano Novo