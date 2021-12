Esta é uma viagem que, com certeza, ficará gravada na memória de Georgina Rodríguez e dos filhos. A companheira de Cristiano Ronaldo embarcou para uma aventura no Polo Norte, esta semana, sem o jogador português, uma vez que este tinha partidas para jogar.

Nas redes sociais, Georgina tem vindo a partilhar diversas imagens desta aventura, como aquelas que agora destacamos.

"Com amor do Polo Norte" foi a legenda escolhida pela modelo para mostrar como são os dias numa das zonas mais remotas do planeta, onde as temperaturas negativas são uma predominante.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Georgina Rodríguez revela novas imagens de estadia no Polo Norte