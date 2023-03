Colin Farrell foi muito bem acompanhado aos Óscares. O ator, de 46 anos, marcou presença no evento com o filho mais novo, Henry, de 13 (que nasceu da relação com Alicja Bachleda-Curús).

Pai e filho, ambos de smoking, posaram na passadeira vermelha, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria.

O artista é também pai de James, de 19 anos, fruto do anterior relacionamento com Kim Bordenave.

