Dez anos depois de ter dito o 'sim' no altar ao príncipe William, Kate Middleton continua a ser um ícone de beleza e estilo.

Esta quinta-feira, dia 29 de abril, os duques de Cambridge celebram o seu aniversário de casamento e de forma a marcar a ocasião foram revelados dois retratos oficiais.

Nas imagens, William e Kate surgem com visuais a combinar em tons de azul, sendo que foi o look de Kate que se destacou.

No caso do vestido da duquesa, este já tinha sido usado em outubro de 2019, no âmbito de uma abordagem que tem vindo a adotar ao longo dos últimos tempos no que diz respeito a uma moda mais sustentável.

A título de curiosidade, o vestido é da marca Ghost e custa cerca de 236 dólares, aproximadamente, 194 euros. Já o colar - com uma pedra em diamante em forma de margarida da Asprey London -, está avaliado em 12,350 dólares, cerca de 10,197 euros.

