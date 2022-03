"Acho que todos eles vão dar em loucos", atirou Helena Isabel Patrício no último 'Extra do Big Brother Famosos' ao ser questionada por Marta Cardoso sobre como se iriam dar na casa mais vigiada do país Mafalda Matos e Virginia López - duas coaches de profissão.

"Agora toda a gente é coach, é só coaches disto e daquilo, mas depois não dão o exemplo de nada", defende a comentadora, sem se referir especificamente a nenhuma das concorrentes.

"Deixa-me defender-te antes que comeces a levar no lombo. Se tu, com as tuas experiências pessoais, conseguires ajudar outras pessoas a serem melhores - nada contra e é para isso que servem os coaches. Acho é que tu não podes impingir. É que aqui falamos de religião e uma coisa não tem anda a ver com outra", reagiu Flávio Furtado, referindo-se aos ensinamentos de Mafalda Matos.

"Enquanto que a Virginia [López] faz coaching para te ajudar, sobretudo na área das vendas, na área empresarial, profissional, a outra miúda, a Mafalda [Matos], impinge a sua religião aos outros", aponta o comentador, criticando a postura da atriz e realçando que alguns concorrentes até já "fogem" das suas teorias.

Reveja aqui a opinião completa dos comentadores.

Leia Também: "Queria ter partilhado mais sobre o meu alcoolismo, é uma doença grave"