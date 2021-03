Carolina Patrocínio ganhou coragem e chamou finalmente uma empresa para colocar o seu closet em ordem.

Satisfeita com esta intervenção, a apresentadora partilhou com os fãs o resultado final. As imagens mostraram a satisfação do rosto da SIC e deixaram os seguidores mais curiosos espreitarem o enorme closet de Carolina.

"Arrumar a casa é um passo importante para pôr a cabeça (e a vida) em ordem. A @intoplacehomestyling atacou o meu closet e mudou a minha vida. Levou dezenas de sacos para instituições, ensinou-me técnicas para maximizar espaço e fez-me prometer que o mantenho bem", assegura a apresentadora.

Curioso para ver o antes e depois do closet de Carolina? Espreite a galeria.

Leia Também: Carolina Patrocínio revela detalhes sobre lesão. "Rotura no Ísquio"