George Clooney falou recentemente sobre dotes culinários, revelando que a mulher, Amal, não tem especial talento para a cozinha.

O ator, de 62 anos, que se casou com a advogada de Direitos Humanos, de 45, em 2014, disse que as suas habilidades na cozinha não chegavam perto da sua experiência no mundo do Direito.

"A minha mulher é uma advogada brilhante. Ela é uma das grandes defensoras do mundo, enfrenta o ISIS e todas essas coisas, mas é melhor ser eu a cozinhar, ou morreremos todos!", disse, em tom de brincadeira, ao Extra.

De recordar que o casal tem dois filhos gémeos, Ella e Alexander, de seis anos.