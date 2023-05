Marco Costa viveu um momento invulgar que, por ser tão caricato, mereceu ser partilhado pelo próprio nas redes sociais esta terça-feira, dia 23 de maio.

O pasteleiro mostrou uma fotografia de um resto de um bolo que fez e relatou uma situação que aconteceu em torno do mesmo.

"Quando te pedem devolução do dinheiro do bolo (por uma falha que cometeste, acontece e eu assumo, li mal a encomenda e em vez de pão de ló fiz pão de ló de chocolate) e depois trazem isto do bolo. Sem noção. E ainda dizem assim: 'ou devolvem ou vamos para as redes sociais'. Não precisam, eu próprio exponho! Peço apenas um favor aos seres prefeitos que nunca se enganam. Não venham tratar mal os meus colegas de trabalho! No Receitas com Segredo só temos sorrisos para quem vier com má educação", esclareceu o ex-concorrente de reality shows da TVI.



© Instagram/Marco Costa

Leia Também: Carolina Pinto revela desarrumação de Marco Costa em vídeo hilariante