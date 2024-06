Clemente será o grande entrevistado de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição' deste sábado, 29 de junho. Na sua página de Instagram, o apresentador do formato de entrevistas da SIC partilhou uma promoção à conversa na qual o artista reflete sobre as "amizades" que foi perdendo ao longo da vida.

"Quando as pessoas falham e são vencidas, o telefone deixa de tocar, as amizades não têm tempo para nós… Quando se tem sucesso, o mundo está aberto para nós, estendem-nos carpetes, dizem-nos mentiras em que nós acreditamos… só quando o barco vira é que nós percebemos que aquilo era tudo fachada”, afirma.

Hoje em dia, o intérprete de 'Vais Partir' e 'Colmeia do Amor' diz que "conta os amigos pelos dedos de uma mão".

