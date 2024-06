Bernardo Silva será o próximo entrevistado de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', na SIC, que será transmitido este sábado, depois do 'Primeiro Jornal'.

Num excerto da conversa, o jogador da seleção nacional reflete sobre a valorização da sua profissão na sociedade, considerando que há outras áreas profissionais tão ou mais relevantes do que o futebol.

"O futebol é uma área de entretenimento, como várias outras, em que nós não somos mais do que entertainers para as pessoas que consomem e gostam de futebol. Acharmos que ser futebolista é mais importante do que um médico, professor ou polícia, até pode ser injusto, porque são áreas bastante mais importantes", reflete.

"Por ser uma área que gera muito dinheiro com o número de adeptos e pessoas que consomem televisão, equipamentos, jogos, nós somos uns sortudos por conseguirmos dar a nós e à nossa família coisas muito boas fruto disso. É um bocadinho injusto pensarmos que somos mais que os outros só porque sabemos dar uns toques numa bola", completa.

