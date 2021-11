Cláudio Ramos já passou por melhores dias, é caso para dizer, pelo menos tendo em conta a mais recente publicação que o apresentador da TVI fez na sua conta de Instagram.

"Tenho a cabeça lixada. Passei a noite com ela a latejar sem conseguir desligar os pensamentos. Percebi o pulsar de cada veia na minha cabeça. Quem sofre de enxaqueca sabe do que falo quem não tem noção do que é, desvaloriza", começa por referir, lembrando a patologia que o leva a sofrer.

"Depois de banho de água fria, de gelo, da mediação SOS, mergulho agora numa caneca de café porque me ajuda. Daqui a nada estarei melhor já no palco com o Manel nos ensaios de mais um Big Brother", nota, referindo-se à gala do reality show do 'Big Brother'.

"Tenham um bom domingo e aproveitem para lavar a roupa, está um vento frio que é péssimo para a dor de cabeça, mas que seca a roupa num instante. Há sempre um lado positivo, né? Eu sou uma pessoa positiva!", brincou, por fim.

