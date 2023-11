No programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 22 de novembro, Cláudio Ramos foi surpreendido com o vencedor do passatempo habitual do formato. O motivo? O facto do telespectador em questão ser de Vila Boim, a terra que viu nascer o apresentador.

"É da minha terra?", perguntou Cláudio, visivelmente surpreendido.

"Não me conhece que há muito tempo não estou lá", respondeu o vencedor.

"Vou lá de vez em quando, já tenho tenho assim família mais afastado", disse, por fim.

Veja o momento.

