Cláudio Ramos recebeu no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 17 de abril, Madalena, que vive em Benfica, Lisboa, e que é muito acarinhada pela vizinhança, devido à forma como abre as portas de sua casa e ajuda as pessoas.

Viúva há mais de duas décadas, a convidada notou que desde que o marido morreu não quis casar novamente.

"Acha que vale a pena ir ao segundo homem? Já chega o primeiro", afirmou.

"Ai filha, não me diga isso que eu já fui a quatro, espero muito ir ao quinto", respondeu Cláudio entre risos.

"Eu tenho esperança", notou por fim.

Veja o momento.

