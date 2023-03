Depois de ter comentado em direto no 'Dois às 10' o suposto novo romance de Maria Cerqueira Gomes com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, Cláudio Ramos voltou a abordar o tema nas suas redes sociais.

O apresentador recordou as imagens do programa da manhã da TVI e elogiou, uma vez mais, a beleza do alegado namorado da amiga.

"A dúvida é: a Cerqueira namora ou não com este pedaço de céu?", questionou.

"Isto é uma questão nacional. É preciso tirar tudo a limpo", lê-se ainda nas suas restantes partilhas.



