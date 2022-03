Marie é uma das concorrentes que mais tem dado que falar no 'Big Brother Famosos'. A jovem influenciadora dá nas vistas com os seus visuais extravagantes e personalidade sociável. Ainda assim, na visão de Susana Dias Ramos e Cláudio Ramos há mais camadas em Marie que serão descobertas ao longo do programa.

"Acho que a Marie não é genuína. Ela criou uma personagem nas redes, mas acho que a Marie realmente é uma menina mais tímida, mais insegura, que vai de acordo à personagem que ela criou", começou por referir a psicóloga no programa de hoje (2 de março) dos 'Dois às 10'.

Concordando, o apresentador acrescentou: "Para este artefacto todo esconde qualquer coisa que um dia mais tarde vai ter de descobrir. Todas as pessoas assim têm sempre alguma coisa a esconder".

Concorda com esta opinião?

Leia Também: Marie do 'Big Brother': "Uma vez faltei às aulas para fazer um exorcismo"