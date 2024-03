A TVI está em festa e as principais caras do canal também.

A estação de Queluz de Baixo foi líder em fevereiro, mês em que completou 31 anos, e Cláudio Ramos não quis deixar de assinalar este marco.

"Do lado de cá existe empenho, dedicação, esforço, vontade e ideias. Muitas ideias. Isso é bom de meter em prática, mas sabe muito melhor se for recebido do lado de lá como está a ser. Com o aplauso do público e a escolha de quem na verdade faz a televisão ser televisão", começou por escrever, na sua conta no Instagram.

"Nunca duvidei que este dia chegaria. No caminho até aqui, houve tempo para muito empenho, ainda mais dedicação, esforço de todos os profissionais e muita vontade de meter ideias em prática para que sejamos a sua companhia favorita. E somos! Confesso que assim, qualquer esforço vale mais a pena! Obrigado", concluiu.

De recordar que a TVI não era líder desde janeiro de 2019.

