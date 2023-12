Embora esteja agora na TVI, Cláudio Ramos fez questão de assinalar publicamente o 10.º aniversário do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, no qual participou enquanto comentador.

O agora apresentador da estação de Queluz de Baixo publicou uma fotografia tirada no cenário do formato da estação concorrente, mostrando-se ao lado de Liliana Campos, Ana Marques e Luísa Castel-Branco, de quem também é amigo pessoal.

"Faz 10 anos que o programa 'Passadeira Vermelha' na SIC Caras estreou. Cheguei um tempo depois da estreia, e fui muito feliz naquele programa. Amei trabalhar ali e ajudar a fazer história durante anos num espaço que se tornou referência no comentário de atualidade pop. Fazer um programa destes bem feito dá muito trabalho e não é para qualquer um", começou por escrever Cláudio, que de seguida 'olhou' para o presente.

"Hoje estou noutro lado. Estou feliz num lugar que me acrescenta e onde dou mais de mim, acredito que cheguei 'aqui' porque também passei por 'ali' e porque somos sempre resultado do nosso caminho, faço questão de dar os parabéns a toda a equipa do 'Passadeira Vermelha', onde vivi noites de sonho que muitas se tornaram pesadelos porque o muito bom também tem disso", acrescentou o comunicador.

Sobre a amizade que mantém com as pessoas com quem trabalhou, Cláudio escreveu: "Não chego a ter saudades da Liliana, da Ana nem da Luísa (menos ainda da Maria) porque estou com elas frequentemente, mas fica a palavra à Joana [Latino] e ao Nuno [Azinheira] - com quem ainda dividi cenário - que estendo ao Hugo [Mendes], à Zulmira [Ferreira], à Sara [Norte], à Filipa [Torrinha Nunes] e ao Heitor [Lourenço] que ocupam agora as cadeiras".

Por fim, Cláudio Ramos deixou uma mensagem a quem hoje faz parte deste programa. "Sejam felizes como eu fui! E se me permitem um conselho, aproveitem e divirtam-se. Entreguem-se. Levem o trabalho a sério, respeitem o espectador, estimem a matéria prima, mas não se levem a sério. Desfrutem. Parabéns a todos e obrigado", rematou.

