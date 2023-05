Cláudio Ramos decidiu terminar a semana em grande e, por isso, não hesitou em fazer uma promessa aos telespectadores que o acompanharam no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 12 de maio.

Enquanto promovia o passatempo diário, cujo prémio era de 19.500 euros, o comunicador decidiu fazer uma oferta especial.

"Nós temos em jogo 19.500 euros. Se você hoje me leva 19.500, você leva 20 (mil euros). Eu dou do meu bolso os 500 euros que faltam porque quero ir para casa com 20 mil euros entregues. Você leva o jackpot e leva mais 500 euros do meu bolso, eu dou. Estou cansado, mas quero ir feliz para casa", completou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Zezé Camarinha defende Lili Caneças e ataca Cláudio Ramos: "Este gajo..."