Cláudio Ramos sofreu no dia 23 de março uma queimadura de 2.º grau que lhe deixou marcas na barriga. O incidente aconteceu antes de o apresentador entrar em direto no 'Especial Primavera', lançado pela TVI nesse dia, tal como contou esta terça-feira o próprio.

No programa 'Dois às 10' de hoje, Cláudio Ramos e Maria receberam uma médica para explicar o que se deve ou não fazer em situações como a que viveu o comunicador.

Num ator irrefletido, Cláudio Ramos resolver tentar passar a camisa a ferro sem a tirar do corpo, puxando-a para a frente. Ao aproximar o ferro do corpo, o apresentador queimou a barriga com o vapor e fez de imediato enormes bolhas.

Através de um conjunto de fotografias, que pode ver abaixo, Cláudio mostra como ficou a queimadura no momento e nos dias seguintes. Por ter ficado com uma grande marca, que entretanto diz ter reduzido bastante, o rosto das manhãs foi mais tarde consultado por um médico.



© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos

Veja aqui os conselhos da médica que hoje marcou presença no 'Dois às 10' e saiba o que fazer em caso de queimadura.

