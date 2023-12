Cláudio Ramos gravou um vídeo onde imita, na brincadeira, David Beckham e partilhou tudo na sua página de Instagram.

Entre imagens do ex-futebolista no ginásio e outras de Cláudio Ramos a imitá-lo no mesmo exercício, mas nos estúdios da TVI, o apresentador escreveu na brincadeira: "Vocês que decidam, mas tendo em conta que eu estou à civil com calças apertadas, sapatos, meias, camisola de gola alta e ele em desportivos... considero ter maior elasticidade".

"Não se levem tanto a sério, isto passa num instante", rematou. Veja o divertido vídeo na galeria.

