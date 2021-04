No programa 'Cristina ComVida' desta sexta-feira, dia 16 de abril, Cristina Ferreira contou com a participação do amigo Cláudio Ramos. O objetivo? Ensinar o apresentador a nadar.

Para isso, a comunicadora pediu a ajuda de um professor de natação de forma a que este lhe ensinasse como mergulhar.

O primeiro mergulho não correu da maneira pretendida tendo sido um "chapo", como Cristina lhe chamou.

Contudo, com o passar do tempo, Cláudio lá se foi habituando e ganhando confiança na água.

"Podia ser diferente, podia. Mas nunca seria a mesma coisa", referiu a apresentadora numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

Ora veja!

Leia Também: Ainda não ouviu a música de Roy? Eis a nova personagem de Eduardo Madeira