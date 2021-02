Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira uma especialista em organização pessoal para conversarem sobre dicas de arrumação nos roupeiros.

Com isto, a especialista sugeriu que as peças de malha não fossem penduradas em cabides, mas sim dobradas em gavetas - o que recebeu a aprovação de Cláudio.

"Tenho uma paranoia com as pessoas que penduram malhas. Fico mal disposto. É no guarda-roupa da TVI, era no guarda-roupa da SIC, é a senhora que vai lá a minha casa, penduram-me as malhas... não entendo", desabafou o apresentador.

Recorde-se que Cláudio Ramos trabalho mais de uma década na estação de Paço de Arcos e no início de 2020 decidiu mudar-se para a TVI, onde é agora anfitrião das manhãs.

