"A Leonor acabou de me enviar esta fotografia. Está de férias e a caminho de jantar. Em 17 anos este foi o primeiro Verão que não passámos férias juntos": é desta maneira que Cláudio Ramos começa por falar de uma experiência por que passou este ano e que o marcou.

"Não foi uma decisão fácil para mim mas sabia que era assim desde o ano passado. É a fatura que muitas vezes pagamos nas escolhas que fazemos", nota.

"A Leonor tem 17 anos e todos os anos fazemos duas viagens juntos. Umas férias de verão em Portugal e uma viagem de Inverno a uma cidade Europeia, que eu já conheça, para lhe apresentar. Há dois anos que não viajamos por conta da pandemia e este ano não passámos os nossos dias ao sol no caminho das aventuras que fizemos sempre ao longo de 17 estações quentes", revela.

"Quem tem filhos sabe do que falo, porque a imagem que fica é sempre a da primeira ida à praia com ela ao colo, depois com ela pela mão, noutro ano já sozinha a caminho do mar só vigiada pelos nossos olhos no areal… ano após ano vão crescendo e ganhando as asas que lhes darão a liberdade. Neste verão, onde foi preciso adiar o nosso, a Leonor foi de férias com os amigos e depois com a mãe. É uma menina feliz e sabe exatamente a razão pela qual este verão não devorámos juntos camadas de panquecas ao pequeno almoço, bolas de Berlim à tarde na praia e gelados no lugar do jantar… Ela sabe que ‘este ano’, foi só Este ano. E já o ano passado sentados na areia tínhamos falado dele. Deste ano", termina.

Note-se que Leonor, de 17 anos, é fruto de uma relação anterior do comunicador.

