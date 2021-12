Helena Coelho apresentou o último diário do 'Big Brother' ao lado de Mafalda Castro. A influencer e apresentadora da TVI não vai fazer parte do 'Big Brother Famosos'.

Neste último programa, Cláudio Ramos confessou na sua página de Instagram que acabou por se emocionar.

"Uma das coisas que me fascina na televisão é saber aquilo que existe longe daquilo que se imagina e vê. Mafalda Castro e Helena Coelho, duas das mulheres mais influentes do digital no nosso país, foram durante estes meses a cara do 'BB' e juntas, ao final da tarde, deram as notícias da casa", começou por dizer.

"Hoje foi o último 'BB' da Helena. O ‘último’ desta temporada que nunca se deve dizer nem ‘sempre’ nem ‘nunca mais’. Não conseguiu esconder a emoção que tinha por trás da entrega absoluta naquilo em que acredita, certa de que este é um caminho que se vai fazendo devagar e que nele se erra e acerta. De mãos dadas fizeram o fim do programa. Eu emocionei-me. Emocionei-me porque estas duas leram e escutaram muitas coisas injustas a seu respeito", acrescentou, recordando que as colegas "foram severamente agredidas na internet, em meios de comunicação e ainda assim sorriram a cada dia e não permitiram que a relação que de verdade têm ficasse tremida"

"A Helena leu coisas horríveis, injustas e falsas a seu respeito e ainda assim tentou sempre relativizar. Não é fácil fazê-lo. Sabemos todos que a avaliação que não é feita vem na fatura mas, por muito forte que se seja ou se tente ser, há dias que custa. Falamos de pessoas. Não falamos de máquinas", destacou.

"Acabam hoje o programa amigas. Amigas como sempre foram sem medo de uma ofuscar a outra. A maravilha das duplas televisivas reveste-se da palavra generosidade independentemente do género. Não há dúvida que a tiveram. Uma com a outra. Torço muito pelas duas, escolham elas o caminho que escolherem. Nem sempre o que se escolhe é o óbvio, o mais fácil ou aquilo que o mundo quer que se escolha. Todos temos direito a escolher. A errar na escolha, a acertar, a voltar atrás, a seguir em frente… de mãos dadas com aquilo que acreditamos ser o melhor para nós. Obrigado às duas", rematou.

