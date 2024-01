Cláudio Ramos voltará a falar com os concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' esta terça-feira, dia 23 de janeiro, mas ao contrário do que aconteceu ontem, irá fazê-lo durante a tarde.

O apresentador, que ontem à noite anunciou que Francisco Monteiro era o primeiro salvo do grupo de nomeados, hoje estará em antena às 19h, numa emissão especial que substituirá assim o bloco de imagens com apresentação de Mafalda Castro.

"No 'Diário' de hoje, Cláudio Ramos liga à casa para falar com os concorrentes sobre os últimos acontecimentos! Não perca, a partir das 19h", pode ler-se na partilha feita pela TVI.

