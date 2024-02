Cláudio Ramos conduziu mais uma emissão do 'Dois às 10' esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, mas não passou nada despercebida a camisola de malha escolhida pelo apresentador.

Cláudio optou por uma camisola branca com um padrão de coelhos pretos, peça que pertence à marca Benetton e que neste preciso momento até se encontra em promoção.

O preço original da camisola em causa é de 79,95 euros, sendo que neste momento está com 50% de desconto, podendo ser adquirida por 39,98 euros, como pode ver aqui.

Veja na galeria as fotografias de Cláudio Ramos com este look.

