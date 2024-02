Cláudio Ramos voltará a ligar-se à casa do 'Big Brother - Desafio Final' esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, e trará consigo mais uma mudança para o jogo.

O anúncio foi feito ontem, durante a emissão que serviu para anunciar que Miguel Vicente está fora do grupo de nomeados, com Cláudio a dizer, já perto do final do programa: "Não posso contar. O segredo bem guardado é revelado amanhã quando foram 21h e pouco".

Vale lembrar que com a desistência inesperada de Francisco Monteiro o jogo tem agora menos um concorrente, o que poderá motivar a entrada de um novo participante.

Ouça aqui as declarações supra mencionadas.

