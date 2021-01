Cláudio Ramos e Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', entraram em desacordo na gala do último domingo de 'Big Brother - Duplo Impacto'.

A comentadora considerou homofóbico um comentário de Joana Diniz. Comentário esse que Cláudio Ramos achou tratar-se apenas de uma brincadeira.

As opiniões distintas em relação ao tema criariam o rumor de que o apresentador e 'Pipoca' teriam ficado de costas voltadas depois da ocasião. Rumor que os dois esclareceram esta quarta-feira no programa 'Dois Para as 10'.

Ao receber a comentadora no programa da manhã, o apresentador referiu que "jamais" ficaria zangado com Ana Garcia Martins.

"Não há nenhuma animosidade, nada", garantiu 'Pipoca'.

Por sua vez, Cláudio Ramos fez questão de referir que mesmo com opiniões distintas: "A minha relação contigo não vai mudar".

Leia Também: Pipoca ameaça deixar o Big Brother em direto e Joana Diniz pede desculpa