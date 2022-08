O prometido é cumprido. Cláudio Ramos mostrou hoje, 30 de agosto, um vídeo no programa 'Dois às 10' no qual aparece a cortar o cabelo. Tal aconteceu porque o apresentador prometeu a António, um menino de 11 anos diagnosticado com alopecia, que o iria fazer.

"Tivemos aqui o pequeno António. Ele foi nosso convidado, esteve aqui a falar connosco, sentia-se muito triste porque as pessoas gozavam com ele", lembra Cláudio.

"Cortei hoje o cabelo, porque acho que para o António é importante. Somos todos António. A única coisa que queríamos era que ele se sentisse confortável e acho que ele se sentiu", completa.

