Maria Helena foi hoje, 29 de agosto, uma das convidadas do programa 'Dois às 10'. Durante uma leitura das cartas, Cláudio Ramos, apresentador do formato, lembrou uma história relacionada com a taróloga que o marcou.

"Foi a Maria Helena que há 18 anos disse que a Susana estava grávida da Leonor", revela.

"Tínhamos perdido um bebé há muito pouco tempo e a Susana não podia engravidar. Eu fui convidado do ‘Você na TV’, a Maria Helena estava a deitar as cartas, chamou-me à parte e disse ‘Cláudio, só para dizer que vai ser pai. A sua mulher está grávida’. Fomos fazer um teste e estava", completa.

Veja aqui o momento.

