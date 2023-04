Cláudio Ramos está apaixonado e a viver uma fase feliz no que toca ao amor? A taróloga Joana Dias diz que sim... E o comunicador não desmentiu.

Joana Dias marcou presença esta sexta-feira, 28 de abril no 'Dois às 10' para apresentar as suas previsões dos signos para o mês de maio. Quando chegou ao signo escorpião, a taróloga falou diretamente para Cláudio, já que este é o seu signo, e não teve rodeios em revelar as suas suspeitas no que respeita à vida amorosa.

"Vamos focar no Cláudio. Então Cláudio, estás muito apaixonado", disse, deixando o rosto da TVI sem reação e com um ar envergonhado.

"É que não me conta nada", brincou em seguida Maria Botelho Moniz.

"Não quero ser má língua, mas acho que esta pessoa, o Cláudio, deve estar apaixonado, está a criar vínculos muito bons para criar uma relação duradoura e olha que eu acho que pode durar 20 anos", completou Joana.

Por seu turno, Cláudio Ramos limitou-se a sorrir de forma envergonhada e a desviar o tema. Será que as previsões estavam certas?

Reveja aqui o momento.

