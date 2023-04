Cláudio Ramos pode ter parecenças com o rei Filipe I de Portugal... A conclusão surge com base na capa do novo livro de Isabel Stilwell, 'Filipe I de Portugal - O Rei Maldito'.

Joana Marques não teve dúvidas, ao deparar-se com o livro, de que aquela imagem poderia muito bem ser o apresentador da TVI, chegando mesmo a identificá-lo numa partilha de Instagram.

A mensagem da humorista levou Cláudio Ramos a reagir e a enviar um recado à autora da obra: "Isabel, toda a gente me diz que sou eu na capa do livro".







© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos



© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos

Isabel Stilwell contou tudo sobre este novo livro em entrevista ao Notícias ao Minuto.