Cláudio Ramos fez parte dos milhares de portugueses que na noite de domingo não conseguiram conter as emoções ao ver e ouvir a curva da vida de Rúben Boa Nova.

O concorrente do 'Big Brother' falou sobre as dificuldades financeiras que enfrentou devido à pandemia da Covid-19 e ainda dos problemas de desenvolvimento do filho.

"Adelaide, mãe de Rúben, foi convidada a marcar presença no programa 'Dois às 10' de terça-feira para aprofundar as declarações do filho.

"Do suicídio não sabia. Sabia que ele na altura precisava de ajuda médica, não estava bem. Muitas vezes fazíamos as refeições a olhar uns para os outros a chorar. Chorava ele, chorava eu, chorava o pai, chorava a Tatiana", disse a mãe de Rúben, referindo-se ao facto de o filho ter dito que chegou a pensar na palavra suicídio.

Cláudio Ramos emocionou-se em direto com as palavras de Adelaide, fazendo questão de as destacar, mais tarde, através das suas redes sociais.

"Adelaide a mãe do Rúben Boa Nova sentou-se hoje connosco e falou sem rodeios do filho. Da família e da razão que o levou a aceitar este desafio. A razão é forte. Há sempre uma razão. Olhemos para Ela. Para Ele neste caso, porque a razão tem um nome. Vejam se não viram. Foi hoje no 'Dois às 10', e a verdade de uma mãe supera qualquer outra coisa. Obrigado, Adelaide", declarou o apresentador, que fez ainda questão de citar uma frase dita pelo concorrente do 'BB': "'Coisas boas, acontecem a pessoas boas'".