A noite deste domingo, dia 26, será eternamente recordada por Cláudio Ramos como uma das mais felizes da sua vida. O apresentador realizou um sonho de 20 anos ao apresentar o 'Big Brother' - formato no qual participou no início dos anos 2000.

No início deste ano, aquele que era o vizinho de Cristina Ferreira, deixou a SIC, depois de 19 anos, para abraçar este que diz ser o grande desafio da sua carreira. A atual crise pandémica criou alguns obstáculos à realização do reality show - como o adiamento da estreia e alterações no formato - mas não abalou a confiança do anfitrião.

Foi, portanto, uma noite de emoções fortes que se prolongaram também para a manhã desta segunda-feira. No rescaldo da estreia, Cláudio deixou uma mensagem nas redes sociais na qual expressa a sua gratidão.

"Bom dia! A fotografia ainda é de ontem e será para sempre das minhas favoritas. É o reflexo do que senti ao longo de toda a noite. Alegria! Alegria de ter sido a cara de uma equipa empenhada num super programa que está desde ontem na boca de toda a gente. Alegria porque recebi tantas manifestações bonitas e positivas de tantos lugares e pessoas que me encheram o coração. Alegria porque os meus concorrentes serão a nossa alegria nos próximos tempos e nos deram tão bons momentos ontem... E alegria por estarmos todos já a pensar no próximo domingo. Tenham uma semana feliz e não percam os meus mega concorrentes de vista", escreveu.

