Cláudio Ramos usou a sua conta de Instagram para destacar a história de Marta, uma das convidadas do programa de hoje, 18 de novembro, 'Dois às 10'. O apresentador não ficou indiferente à conversa, tendo-se oferecido para ajudar Marta com as despesas de equipamento de que precisa para melhorar a sua qualidade de vida.

"A Marta era uma jovem saudável que aos 21 anos viu a vida condicionada porque a esclerose múltipla a atirou para a impossibilidade de continuar a sua vida como a pretendia e os seus sonhos como os sonhava. Viu, por conta de uma doença que pode a atingir qualquer um de nós, a vida reduzida ao seu quarto onde até hoje vivia rodeada de amor por todos os lados, mas isolada e agarrada a uma cama porque não tinha condições físicas nem logísticas para sair dele. Digo ‘até hoje’ porque é passado. As coisas vão mudar!", nota.

"Quando se escuta a história contada com um sorriso tímido, percebe-se que não está revoltada com a doença, mas sim com o muito que lhe tirou. E tirou-lhe quase tudo. Tirou-lhe por exemplo, a alegria de levar a filha à escola, sendo que um dos sonhos da filha era poder andar na rua com a mãe. Parece simples, não é? Andamos nós, todos os dias numa correria desumana a reclamar de tudo, inquietos com o tempo, irritados com o trânsito, frustrados com uma data de coisas que não conseguimos resolver nem relativizar e depois chega a Marta e diz-nos que o seu sonho era descer as escadas, sair à rua e levar a filha à escola, que quer muito passear com a mãe na rua. ‘Só’ passear!", notou.

"Vão conseguir! No muito pouco que se pode fazer há que tentar fazer qualquer coisa", completou.

