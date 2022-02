A saída de Bruno de Carvalho do 'Big Brother Famosos' e as polémicas que envolvem a relação entre o antigo presidente do Sporting e Liliana Almeida foram, como não poderia deixar de ser, um dos temas em destaque no programa 'Dois às 10'

O facto de a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) ter apresentado uma denúncia ao Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" de BdC com Liliana Almeida foi debatido em direto, bem como as várias manifestações de figuras públicas que se revelaram conta o comportamento alegadamente abusivo do empresário.

Cláudio Ramos despiu a pele de apresentador do programa da manhã e quis em direto deixar clara a sua opinião sobre o tema.

"O que se está a fazer em cima disto é um exagero tão grande", atirou, explicando que não concorda e não gostou de algumas atitudes de Bruno mas que, ainda assim, não as considera merecedoras de tamanhã polémica.

"Nunca vi tanto psicólogo nem tanto terapeuta crescer debaixo das árvores como agora. Gostava só de saber onde é que estavam todas estas pessoas nos outros programas ou onde é que estavam todas estas pessoas na porta ao lado", realça Cláudio, lamentando que muitas das caras conhecidas que se insurgiram publicamente não o tivessem feito antes com casos que lhes eram próximos.

"Há muita gente que falou ao longo desta semana, que lançou postas de pescada da boca para fora, que se nós olharmos para dentro da casa não pode falar. Há muita gente, pessoas conhecidas...", atira.

"A incoerência é o que me lixa. Ver todos agarrados a um carro porque são os cinco minuto de fama, ver todos a apelar. Tudo bem, lindo, e onde é que eles estavam quando alguns precisaram? Não estavam porque não lhes dava nem plataforma, nem fama", afirma, arrasador.

O comunicador deixou claro que não é amigo de Bruno de Carvalho e muito menos defensor do seu jogo mas que, enquanto ex-concorrente e antigo apresentador, irá sempre defender que "não se pode assassinar o caracter de uma pessoa" num reality show.

