São muitas as pessoas que têm aproveitado a quarentena para viver momentos de cumplicidade com aqueles que lhe são próximos. Cláudia Vieira foi uma dessas pessoas. Na sua conta de Instagram, a atriz partilhou um ternurento retrato no qual as filhas aparecem juntas.

"A minha paisagem preferida. De coração cheio com estas duas...", afirmou na legenda da publicação onde Maria surge com a bebé Caetana ao colo.

Importa sublinhar que Maria é fruto do anterior relacionamento de Cláudia com Pedro Teixeira e Caetana nasceu da atual relação com o empresário João Alves.

Veja o retrato das irmãs:

