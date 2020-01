Cláudia Vieira partilhou com os fãs um momento que marcou o início da sua semana e que ilustra tudo o que a atriz, que foi mãe pela segunda vez em dezembro, estava a precisar: um programa relaxante.

Como tal mostrou-se divertida num banho de espuma e não resistiu em confessar: "E o que eu precisava de me enfiar num spa".

A atriz da SIC vive uma das melhores fases da sua vida com a chegada da pequena Caetana, fruto da relação com João Alves, que se veio juntar a Maria, de dez anos, do relacionamento passado com Pedro Teixeira.

