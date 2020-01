Desde que a pequena Caetana nasceu, ainda no início do mês de dezembro, que Cláudia Vieira tem-se dedicado exclusivamente a esta nova fase da sua vida. Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar com os seguidores vários momentos da maternidade que a têm marcado, aproveitando para demonstrar o enorme amor que a move.

Ainda hoje, por exemplo, a atriz partilhou uma fotografia da bebé, fruto do seu relacionamento com o ator João Alves.

"Amor gigante por um ser tão pequenino", afirmou na legenda da publicação.

