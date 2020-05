Cláudia Vieira é uma mãe muito 'babada', disso não há dúvida. São vários os momentos que a atriz gosta de partilhar com os seus seguidores das redes sociais nos quais se faz acompanhar das filhas, Maria, de 10 anos e a bebé Caetana.

Na sua mais recente publicação no Instagram, Cláudia publicou uma fotografia na qual surge com Caetana. Na legenda da publicação faz saber: "Em versão mãe leoa! Que mãe não se sente assim, na tentativa de dar e fazer o melhor pelas suas crias!? Já vos disse que amo ser mãe?".

A bebé é fruto do atual relacionamento da artista com João Alves, já Maria é da anterior relação com Pedro Teixeira.

