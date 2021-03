Cláudia Vieira despede-se esta quarta-feira, 24 de março, de Barcelona, Espanha, onde esteve a trabalhar.

Momentos antes de regressar a casa, a atriz e apresentadora da SIC recorreu às stories da sua página de Instagram para informar os fãs: “Agora é hora de me despedir desta cidade incrível que é Barcelona, onde adorei estar. Sabe tão bem viajar, onde trabalhei com uma equipa incrível. O trabalho está feito, bem feito, e agora é hora de ir para Lisboa ter com os meus, com as minhas filhotas que estou louca para isso”.

Numa fotografia publicada no perfil da mesma rede social, a figura pública voltou a destacar: “Hora da despedida… Adiós (Adeus) Barcelona”.

