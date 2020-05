Esta segunda-feira, dia 4, começa uma nova fase no país com o fim do plano de confinamento no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. A propósito do assunto, Cláudia Vieira aproveitou para fazer um apelo a todos os seus seguidores das redes sociais.

"Hoje, 4 de maio, temos a sensação que temos a nossa vida de volta e todos ansiamos por isso... mas a prudência é mais necessária que nunca", sublinha.

"Vamos agarrar o nosso dia a dia com responsabilidade e de acordo com as medidas de segurança. Por todos nós", termina.

Eis a publicação.

