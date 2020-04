O Dia da Mãe está cada vez mais próximo e, apesar de todos os cuidados que a pandemia inspira, a verdade é que esta importante data não deixará de ser comemorada. A propósito do dia, o Showroomprive.pt fez um inquérito no qual procurou saber qual as mães famosas portuguesas que se vestiam melhor e que tinham mais glamour.

Os resultados foram claros. O primeiro lugar é ocupado por Cláudia Vieira (mãe de Maria e da bebé Caetana), com 27,3% dos votos. Logo de seguida surge Diana Chaves (mãe de Pilar), com 25,4% e em terceiro lugar Rita Pereira (mãe do bebé Lonô), com 10,5% dos votos.

Veja o ranking completo de na galeria.

Qual a sua mamã de eleição dentro desta lista?

