Cláudia Vieira passou os últimos dias doente, com gripe, como contou numa recente publicação que fez na sua página de Instagram.

Com um novo visual, tendo cortado o cabelo logo nos primeiros dias de 2023, a atriz aproveitou o "sol de inverno" para captar algumas imagens e partilhou as mesmas com os fãs.

"Depois de uns dias com uma gripe daquelas, de volta à rua. E este sol de inverno sabe tão, mas tão bem", escreveu.

A publicação rapidamente chamou a atenção, tendo recebido vários elogios. "Lindíssima" ou "mulher bonita" são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

Leia Também: Pedro Teixeira lembra 'Morangos com Açúcar': "Éramos todos tão maus"

Leia Também: "Novo ano, novo look". Cláudia Vieira cortou (bastante) o cabelo