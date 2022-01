Logo à meia noite deste sábado, 15 de sábado, Cláudia Raia correu às redes sociais para explicar a razão deste ser um dia especial. A filha mais nova, Sophia, completa o 19.º aniversário e a atriz aproveitou a data para dar provas do seu amor e admiração.

"Hoje é um dia muito especial, dia da minha menina luz, dia da minha pipoquinha, rápida, inteligente, amorosa, engraçada, feminista, investigativa, potente, uma mulher moderna", começou por escrever.

E continuou: "Quando nasceste, tive a certeza que nós estávamos a reencontrar-nos nesta vida, olhei-te e reconheci imediatamente a tua alma. Que alegria ter voltado como tua mãe, poder aprender contigo, e ter a oportunidade de gerar no meu útero um ser maravilhoso como tu e, mais do que gerar, construir uma relação de confiança entre mãe e filha, com muito amor, generosidade, atenção e disponibilidade".

"Obrigada por seres a minha dupla! Muita saúde, energia, paz, leveza e novos desafios no teu novo ano. Amo-te mais que torresmo no Air Fryer! E agora com os teus 19 anos, estou ainda mais louca por ti", rematou.

A carinhosa mensagem de Cláudia Raia acompanha uma série de fotos com momentos entre mãe e filha e da infância de Sophia.

Recorde-se que Sophia é a filha mais nova de Cláudia Raia, que é ainda mãe de Enzo, de 24 anos. Ambos nasceram do casamento passado com Edson Celulari

