De coração apertado, Cláudia Raia voltou a recorrer à sua página de Instagram para recordar a mãe junto dos fãs. Odette Motta Raia morreu em março de 2019 e continua a ser lembrada com carinho pela filha.

"E a semana começa cheia de saudades... do cheiro, das conversas, das risadas, do colo... Tudo me lembra você, mãezinha, amo-te para sempre", escreveu a atriz na legenda de duas fotografias em que aparece ao lado da progenitora.

Uma partilha que não passou despercebida aos fãs, que recorreram à caixa de comentários para partilhar algumas palavras de carinho.

