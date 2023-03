Cláudia Raia é uma mãe babada e prova disso mesmo é a sua mais recente partilha na rede social Instagram.

A atriz brasileira mostrou o filho Luca a dormir, imagem onde se destaca o sorriso do bebé.

"Com o sorriso do meu bebé Luca quando sonha com os anjinhos", escreveu Cláudia.

Veja abaixo a publicação mencionada.



© Instagram/Cláudia Raia

Leia Também: Cláudia Nayara entra em direto na TVI e internautas 'arrasam'